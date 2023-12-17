Москва, 17 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Сборная России по боксу всухую разгромила американских боксёров в турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США», который прошёл в Международном центре бокса в Лужниках 17 декабря при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Россияне выиграли все пять поединков — счёт 5:0, сообщил «Спорт-Экспресс».

Алексей Филиппов/РИА Новости Всеволод Шумков

Каждый поединок состоял из четырёх раундов по три минуты.

В весовой категории до 60 кг бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Всеволод Шумков победил Абеля Мендосу решением судей. Многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады 2022 года Юрий Осипов выиграл у Никиты Абабия решением судей (категория до 70 кг), чемпион России 2022 года Павел Сосулин нокаутировал Алексиса Эспино во втором раунде (категория до 75 кг).

В категории до 80 кг финалист первенства Европы 2023 года среди молодёжи Бешто Шавлаев решением судей победил Кваме Риттера, бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Алексей Егоров ― Элвиса Гарсию решением судей (супертяжёлый вес).

Как сообщало ИА Регнум, российский боксёр, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко нокаутировал немца Леона Харта на ринге за титул чемпиона мира в новой весовой категории до 101,6 кг и завоевал вакантный пояс WBA. Поединок прошёл на турнире «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA)» в Дубае 9 декабря и закончился техническим нокаутом в шестом раунде.

На счету 32-летнего Евгения Тищенко 13 побед при одном поражении. У соперника Леона Харта 22 победы, шесть поражений и одна ничья.

29 октября бывший претендент на звание чемпиона мира российский боксёр первого тяжелого веса Алексей Папин уступил дагестанцу Сослану Асбарову и потерпел второе поражение в профессиональной карьере.

Новый рекорд 36-летнего Папина — 15 побед при двух поражениях. У 31-летнего Асбарова уже пять побед в пяти схватках (одна нокаутом).