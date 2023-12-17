Ижевск, 17 декабря, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в жилом доме в Ижевске, сообщили 17 декабря в пресс-службе управления МЧС по Удмуртии.

МЧС Удмуртии

Пожар вспыхнул в деревянном двухквартирном жилом доме. Огонь охватил всю кровлю.

«При ликвидации пожара огнеборцы МЧС России обнаружили без признаков жизни трёх человек, из них два ребёнка — пяти и семи лет. К сожалению, они погибли», — сообщили в ведомстве.

В соцсети «ВКонтакте» ведомство сообщило подробности случившегося. Пожар вспыхнул в 3:24 по местному времени (2:24 мск) в доме на улице 2-й Живсовхозной.

Обнаруженного в горящем доме мальчика 2018 года рождения передали бригаде скорой помощи, за его жизнь боролись около часа, но он погиб. Во время тушения пожарные нашли девочку 2016 года и мужчину 1973 года рождения без признаков жизни. В квартире проживали пять человек — мужчина, женщина и трое детей (старшего десятилетнего сына не было дома).

Всего в доме на момент пожара находились восемь человек, в том числе четыре ребёнка. Пожар произошёл квартире №2. В квартире №1 бабушка, дедушка и два ребёнка самостоятельно вышли на улицу.

Пожар потушили в 5:19 по местному времени.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря в результате пожара в посёлке Минзаг в Новой Москве погибла 14-летняя девочка. Пожар охватил сразу два жилых частных дома.

В результате пожара, который 13 декабря вспыхнул в жилом доме в подмосковном городе Лыткарино, погибли двое взрослых и ребёнок. Пожар произошёл в квартире дома на улице Первомайской на первом этаже.