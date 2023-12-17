Москва, 17 декабря, 2023, 08:54 — ИА Регнум. В первой половине дня 17 декабря в Москве прогнозируется мокрый снег и порывы ветра со скоростью до 15 м/с. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По прогнозам синоптиков, с 09:00 и до 16:00 17 декабря в столице ожидаются снег, мокрый снег. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим департамент рекомендовал москвичам сохранять предельное внимание, находясь на улице в непогоду, а также не укрываться под деревьями и не оставлять под ними свои транспортные средства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве 17 декабря ожидается температура воздуха выше нуля градусов. Синоптик отметил, что, несмотря на это, образовавшиеся ранее во время снегопадов в столице рекордные по высоте сугробы от плюсовой температуры не растают и сохранятся до Нового года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 16 декабря заявил, что высота снежного покрова в Москве установила новый суточный рекорд для 16 декабря ― 39 см. По его словам, предыдущий рекорд — 33 см — был зафиксирован в 1919 году.