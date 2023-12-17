Вашингтон, 17 декабря, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Совершивший на этой неделе визит в Вашингтон лидер киевского режима Владимир Зеленский оказался втянутым в ожесточённый внутриполитический спор в США. Об этом 16 декабря сообщила американская газета The Washington Post.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Как рассказал изданию один из представителей Конгресса, по прибытии в США лидер киевских властей оказался «прямо в центре внутренней политики» и у него не наблюдалось «обычного энтузиазма» по поводу этого и по поводу боевых действий.

По данным газеты, представители Республиканской партии хотят отсрочить выделение финансирования Киеву для того, чтобы использовать эту возможность для ужесточения пограничной политики в Соединённых Штатах.

В результате Зеленский и Украина попали в потенциально опасное положение — они оказались втянуты в политическую борьбу между демократами и республиканцами перед выборами президента США, отметил автор публикации.

Отмечается, что в Киеве боятся принять чью-либо сторону в этом споре, так как боятся потерять поддержку США.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Конгресс США ушёл до 9 января на зимние каникулы и оставил нерешённым вопрос о финансировании Украины. Американские законодатели не смогли прийти к согласию по этому вопросу ещё до визита Зеленского в Вашингтон, а глава киевского режима не сумел их убедить в необходимости предоставления помощи Киеву.

Агентство Bloomberg 15 декабря написало, что президент России Владимир Путин насмехается над снижением поддержки Украины Западом. По мнению журналистов, западные страны изменили своё отношение к Зеленскому после провала контрнаступления ВСУ.

Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил, что Украина почти перестала производить что-либо и пытается сохранить остатки своей промышленности. Глава государства уточнил, что западные страны пока поставляют Киеву всё, что необходимо, но это может рано или поздно закончиться. Он предположил, что эта помощь постепенно иссякает.