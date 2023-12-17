Москва, 17 декабря, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Следователи установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у московского рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

ГСУ СК России по г. Москве

«Шестеро подозреваемых уже доставлены на допрос, проводятся следственные действия», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В управлении также добавили, что установили личности остальных участников инцидента и начали их розыск.

Всех доставленных в следственные органы граждан проверят на соблюдение действующего миграционного законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 15 декабря мигрант из Таджикистана напал на полицейского на столичном рынке «Садовод». На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов останавливают пытавшегося скрыться водителя и вытаскивают его из-за руля автомобиля. Ранее мигрант отказался предоставить документы и попытался уехать, прокатив при этом полицейского на капоте. Затем он несколько раз ударил стража порядка и порезал его ножом. Известно, что ранение не было серьёзным, но полицейского доставили в больницу.

Когда правонарушителя попытались задержать, порядка 80 человек обступили полицейскую машину, стали требовать отпустить злоумышленника, бросать в стражей порядка комьями снега и толкать. Полицейским пришлось вызывать на помощь Росгвардию. Толпу удалось успокоить только после выстрелов в воздух.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного мигранта по статье о применении насилия и оскорблении представителя власти. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2024 года. В соответствии с санкциями статей злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы и до года исправительных работ.