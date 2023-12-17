* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Красный Лиман, ДНР, 17 декабря, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Российские военнослужащие в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении (ДНР) нанесли поражение штурмовой группе украинской бригады «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» Вооружённых сил России Александр Савчук.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов»*», — сказал он в беседе с ТАСС.

Савчук уточнил, что российские артиллеристы ударили по трём опорным пунктам и районам сосредоточения пехоты и техники ВСУ. В результате этого украинские войска потеряли до 100 человек.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении ВСУ лишились за неделю до 1100 своих военных. Кроме того, российской армии удалось уничтожить на указанном участке фронта четыре танка, три бронемашины, семнадцать автомобилей и два орудия артиллерии противника.

16 декабря стало известно, что российские военные поразили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе посёлка Спорное (ДНР). Минобороны обнародовало кадры удара Вооружённых сил России.