Новый, 662-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован очередной безуспешной атакой российских территорий украинскими беспилотниками самолётного типа. В ночь на 17 декабря дежурными средствами ПВО над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей было уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Широкий общественный резонанс спровоцировало и заявление секретаря комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Костенко по поводу отсутствия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия. Указав в интервью украинскому телеканалу «Прямой» 16 декабря на массовость планирующих боеприпасов, Костенко также напомнил про их вес — от пятисот килограмм до трех тонн. При этом полковник СБУ посетовал на то, что из-за больших запасов корректируемых авиационных бомб (КАБ), на основе которых создаются планирующие средства поражения, Россия может изготавливать такое оружие в огромных количествах.

Тем временем в Минобороны РФ известили, что с 11 по 17 декабря 2023 года российские десантники овладели разветвленной сетью окопов и траншей украинских военных с девятью опорными пунктами севернее Артёмовска. В оборонном ведомстве также отметили, что на подавление сопротивления ВСУ у российских десантников уходило от 40 минут до двух суток — как на самом укреплённом опорном пункте.

На донецком направлении только за последние сутки поражено около восьми населенных пунктов, сообщил «РИА Новости» 17 декабря начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, вражеские сила и техника уничтожены тяжелыми огнеметными системами и барражирующими боеприпасами в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка.

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