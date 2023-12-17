Дублин, 17 декабря, 2023, 06:50 — ИА Регнум. Антироссийские санкции нанесли жителям стран ЕС больший вред, чем населению России, написал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице социальной сети X (бывший Twitter).

Сергей Корсун ИА REGNUM Санкции

Он отметил, что санкционная политика провалилась. Однако, по словам Уоллеса, западные политики не хотят признавать реальную ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выпустила заявление, в котором предупредила, что страны ЕС потеряют от антироссийских санкций больше, чем Россия. Она также подчеркнула, что ресурсы Евросоюза, крайне необходимые европейским странам, направляются на обогащение США и американского ВПК.

По словам Захаровой, политики, которые управляют ЕС, действуют исходя их интересов Соединённых Штатов. Официальный представитель добавила, что Евросоюз продолжает стремительно терять своё политическое влияние и экономический вес.