Борнмут, Великобритания, 17 декабря, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Футболист британской команды «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание во время матча чемпионата Англии против «Борнмута» и пережил остановку сердца. Об этом 16 декабря сообщается на официальной странице клуба в соцсети Х.

ИА REGNUM Футбол

Инцидент произошёл во время встречи 17-го тура Премьер-лиги в Борнмуте. На 59-й минуте матча при счёте 1:1 Локьер неожиданно потерял сознание и упал на поле. Арбитр остановил матч и Локьеру оказали медицинскую помощь. Позднее арбитр принял решение не возобновлять игру.

«Наш медицинский персонал подтвердил, что у нашего капитана случилась остановка сердца на поле, но к тому времени, когда его унесли на носилках, он уже пришел в себя», — уточняется в сообщении клуба.

Футболиста госпитализировали, в настоящее время он проходит комплексное обследование. Клуб поблагодарил всех за поддержку, заботу и тёплые слова в адрес Локьера.

Отмечается, что это уже второй случай за год, когда Локьер терял сознание на поле. В мае он упал в обморок во время финального стыкового матча за выход в Премьер-лигу против «Ковентри». Футболиста госпитализировали, и он перенёс операцию на сердце. Уже летом Локьер получил от врачей разрешение продолжить спортивную карьеру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвес скончался после удара молнии во время матча на стадионе в Санту-Антониу-да-Платина в Бразилии. Ещё шестерых игроков госпитализировали с ожогами.

В Аргентине во время футбольного матча арбитр Ремихио Армоа ударил ножом 21-летнего игрока, нанеся ему травму лёгкого. Потерпевший выжил, арбитра задержали.