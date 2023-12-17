Тель-Авив, Израиль, 17 декабря, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви взял ответственность за гибель троих израильских заложников на себя и военнослужащих, говорится в заявлении вооружённых сил страны.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

16 декабря стало известно, что во время боя в районе Шеджайя в секторе Газа погибли трое израильских граждан, попавших в плен к палестинскому движению ХАМАС ещё 7 октября.

В ЦАХАЛ уточнили, что ударили по заложникам из-за ошибочной идентификации противника. Халеви пообещал, что он и израильские военные сделают всё возможное, чтобы не допустить повторения подобных событий.

Он выразил соболезнования семьям погибших соотечественников.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября ХАМАС объявило, что по меньшей мере 50 израильских заложников погибли в результате ударов израильской армии. 19 ноября палестинское движение и Израиль предварительно договорились провести паузу в боевых действиях в Газе для обмена заложников на заключенных.

Перемирие началось 24 ноября и закончилось 1 декабря. За этот период времени ХАМАС освободило более 100 заложников. 2 декабря палестинское движение предупредило, что больше не станет обменивать пленных, пока Израиль не прекратит полностью боевые действия.