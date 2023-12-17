Париж, 17 декабря, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Французский актер Жерар Депардье отказался от своего ордена Почетного легиона после обвинений в сексуальном насилии. Об этом 16 декабря сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на адвокатов Депардье.

Teleport2001.ru Жерар Депардье - французский актёр

Как указано в заявлении адвокатов актёра, Беатрис Гайсманн Ашиль и Кристиан Сен-Пале, Депардье передаёт свой орден Почётного легиона в распоряжение министра культуры Франции Римы Абдюль-Малак после её угроз о возможном лишении артиста этой награды. Адвокаты указали, что публичные заявления министра могут стать новым ударом по уже умирающей презумпции невиновности.

Кроме того, адвокаты Депардье выразили сомнение в том, что в обязанности министра культуры может входить активное участие в травле человека и в медийном суде Линча, которому фактически подвергается Депардье.

Документальный фильм «Дополнительное расследование», в котором Депардье открыто обвинили в насилии, адвокаты определили как сомнительное шоу, в котором транслируются материалы, снятые в сфере частного и интимного.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила министр культуры Франции Рима Абдюль-Малак, Совет ордена Почетного легиона начнёт административную процедуру, чтобы оценить соответствие актёра Жерара Депардье этой высшей награде Франции. Совет намерен определить, лишить ли актёра временно орденских прерогатив, либо отозвать награду.

Заявление министра связано с обвинениями в насилии, прозвучавшими в фильме «Дополнительное расследование», который вышел на экраны в ноябре. Депардье обвинили в насилии четыре женщины, также в фильме есть кадры, где Депардье непристойно шутит в адрес женщин.

14 декабря Депардье лишили ордена Квебека, являющегося высшей наградой франкоязычной канадской провинции Квебек, за «скандальные сексистские высказывания». В истории ордена это первый такой случай.