Будапешт, 17 декабря, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Внезапные заявления Болгарии о планах отменить налог на транзит российского газа по своей территории стали следствием стремления страны вступить в Шенгенскую зону, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает портал Index. hu.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Глава ведомства отметил, что решение о членстве республики в Шенгене должно быть принято через несколько дней. Сийярто пояснил, что Болгария пытается отметить налог из-за позиции Австрии, которая блокирует решение о расширении зоны.

Австрийские власти сторона считают, что болгарская сторона ведёт себя враждебно и её действующая позиция по транзиту газа угрожает экономике Северной Македонии, Сербии и Венгрии. По словам венгерского министра, как только болгарские власти откажутся от акцизов на транспортировку российского голубого топлива Вена позволит им войти в Шенген.

Как сообщало ИА Регнум, София ввела указанный налог с 13 октября 2023 года. импорт и транзит российского газа стали облагаться сбором в размере 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Власти Болгарии надеялись собрать за счёт акциза 1,2 млрд евро дополнительных доходов.

12 декабря пресс-секретарь стало известно, что бывший болгарский премьер-министр Бойко Борисов пообещал главе правительства Венгрии Виктору Орбану, что Болгария отменит налог на транзит российского газа.