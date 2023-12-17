Хабаровск, 17 декабря, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Тигра, буквально терроризировавшего жителей села Лермонтовка Бикинского района отловили ночью 17 декабря в Хабаровском крае. Об этом рассказала пресс-служба управления охотничьего хозяйства правительства края.

Марина Каширская ИА REGNUM Тигр в вольере

«Отловлен самец тигра, длительное время беспокоивший жителей села. Хищника осмотрят врачи», — уточняется в сообщении ведомства.

Охотники вышли на след хищника, настигли его и усыпили специальными средствами. Дальнейшую судьбу тигра определят специалисты Росприроднадзора.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в селе Обор Хабаровского края тигр насмерть загрыз мужчину 40 лет, который был опытным охотником. А в селе Казакевичево Хабаровского края тигр утащил служебную собаку на глазах у пограничников.

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