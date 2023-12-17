Париж, 17 декабря, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Французская судоходная компания CMA CGM приостановила движение своих судов через Суэцкий канал из-за атак йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) на военные и коммерческие корабли в Красном море. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

(сс) Vyacheslav Argenberg Контейнеровоз в Суэцком канале

В организации также выразили глубокую обеспокоенность в связи с недавними нападениями в этих водах на гражданские суда. В компании подчеркнули, что ситуация в регионе продолжает ухудшаться.

Перевозчик принял усиленные меры по обеспечению безопасности кораблей и их экипажей. Суда, которые должны пройти через Красное море, получили распоряжение достичь безопасных районов, где они останутся до соответствующих уведомлений.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) проинформировало, что на борту британского судна, которое проходило в 28 км к западу от йеменского порта Моха, произошёл пожар. Корабль находился рядом с Баб-эль-Мандебским проливом.

В этот же день в Красном море загорелся химический танкер Strinda, следовавший под флагом Норвегии из Малайзии. Возгорание началось после попадания в судно ракеты, которую могли запустить йеменские хуситы.

15 декабря появилась информация о том, что Баб-эль-Мандебском проливе хуситы атаковали датский контейнеровоз Maersk Gibraltar. Однако компания Maersk, которой принадлежит судно, опровергла эту информацию.

Портал Axios написал о том, что США рассматривают возможность развертывания в Красном море коалиционных сил, которые будут противодействовать атакам хуситов на гражданские корабли.