Киев, 17 декабря, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия, нет у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделал 16 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«У нас нет средств, которые могли бы помешать врагу использовать эти бомбы. Это бомбы, как правило, от пятисот килограмм до трех тонн, которые они могут использовать, они могут планировать, и это для них безопасно, потому что мы их не можем достать», — сказал Костенко в эфире телеканала «Прямой».

Как подчеркнул Костенко, использование планирующих бомб безопасно для российских подразделений, так как ВСУ не могут их достать. Кроме того, Костенко указал на массовость планирующих боеприпасов. По мнению Костенко, Россия может изготовлять такие боеприпасы и Украина имеют достаточно много боеприпасов такого типа со времен Советского Союза.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подразделения российской армии в зоне спецоперации начали успешно использовать защитные экраны от беспилотников ВСУ. Как указал полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан, защитные экраны эффективны против беспилотников, так как оператор дрона не видит, где скрывается боец.

Полковник СБУ Костенко 11 декабря заявил об очень сильном отставании ВСУ от российской армии по качеству вооружений. Костенко признал превосходство России по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии, а также коснулся вопроса сокращения поддержки от Запада.