Лондон, 17 декабря, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина на итоговой пресс-конференции и прямой линии отражают успехи Вооружённых сил РФ, которые удаётся достигать российским военным в зоне проведения специальной военной операции (СВО), написал в своей статье для телеканала Sky News обозреватель Шон Белл.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Автор публикации отметил, что после провала контрнаступления ВСУ Запад усомнился в способности украинской армии одерживать победы. Он также указал на то, что в западных странах растёт понимание того, что продолжение конфликта принесёт только потери среди жителей Украины.

Белл подчеркнул, что его не удивляет реакция Путина на эту ситуацию. По мнению обозревателя, российский лидер чувствует себя вдохновлённым.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что положение российских войск в зоне СВО улучшается почти по всей линии соприкосновения. Он уточнил, что почти все подразделения Вооружённых сил РФ, участвующие в спецоперации, находятся в активной стадии действий.

15 декабря Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций в Кремле рассказал, что в последнее время резко выросло число военнослужащих ВСУ, которые добровольно сдаются в плен. 16 декабря бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер выразил мнение, что переход украинской армии к оборонительной тактике не поможет им остановить российские войска.

Эксперт напомнил о больших потерях, которые ВСУ понесли в котлах, устроенных Вооружёнными силами России. Он также отметил, что украинским военным для ведения обороны потребуется закрепиться, однако у них не получится, поскольку мощные удары российских войск будут мешать этому.