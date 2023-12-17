Лос-Анджелес, США, 17 декабря, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Американский актёр кино, сериалов и театра на Бродвее Джек Аксельрод скончался в возрасте 93 лет. Об этом 16 декабря сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя артиста Дженнифер Гарланд.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Аксельрод умер 28 ноября от естественных причин в Лос-Анджелесе», — сказано в публикации.

Уточняется, что Аксельрод не дожил два месяца до своего 94-летия. О дате и месте похорон, а также о том, почему о смерти актёра объявлено лишь спустя почти три недели, в материале не уточняется.

Свою кинокарьеру Аксельрод начал в 1971 году, снявшись в фильме «Бананы» режиссёра Вуди Аллена. Всего актёр за свою творческую карьеру принял участие в более чем 90 проектах. самыми известными из них стали: «Блюз Хилл-стрит», «Клиника», «Офис», «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно», «Декстер» и «Рэй Донован».

Кроме того, Аксельрод получил образование в Калифорнийском университете в Беркли и получил лицензию архитектора. Он преподавал актёрское мастерствов Университете Висконсина, Мичиганском, Бостонском, Пенсильванском и некоторых других университетах, а также в известных актёрских студиях.