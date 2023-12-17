Пекин, 17 декабря, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Несколько китайских государственных компаний и правительственных ведомств в не менее чем в восьми провинциях КНР запретили своим сотрудникам пользоваться во время работы техникой американской корпорации Apple, а также устройствами других иностранных фирм. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Tinh tế Photo Смартфоны Apple

В публикации не уточняется, в каких именно регионах Китая и в каких организациях стали действовать ограничения. Сотрудникам указанных компаний и ведомств рекомендовали использовать только устройства китайских производителей.

В статье отмечается, что всего в госсекторе КНР работают более 80 млн человек. В ответ на запрос Bloomberg пресс-служба китайского правительства опровергла информацию о запрете. Вместе с тем представители государственных структур указали на свою обеспокоенность безопасностью использования гаджетов зарубежных компаний.

Эксперты полагают, что решение об ограничениях значительно ухудшит в КНР положение техники иностранных марок, в том числе Apple, которая занимает доминирующее положение на китайском рынке смартфонов в премиум-сегменте. Китай является для американской компании одним из важнейших рынков. Страна обеспечивает ей около 19% всей выручки.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня МИД России проинформировало, что разведслужбы США уже несколько десятилетий используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без их ведома. В ведомстве уточнили, что свидетельства такой противоправной деятельности появляются каждый год.

12 июля российская государственная корпорация объявила о введении запрета на использование устройств Apple в служебных целях. Кроме того, такие ограничения решили распространить на чиновников Минпромторга и подведомственных ведомству организаций.

5 декабря стало известно, что Центробанк РФ с 25 декабря запретит сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях. Регулятор также откажется от закупки техники указанной компании.