Вашингтон, 17 декабря, 2023, 01:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский встретит 2024 год с плохим настроением, поскольку он вряд ли ожидает позитивных изменений в зоне провидения спецоперации на фоне того, что его визит в США оказался безрезультатным. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В публикации отмечается, что у Запада заканчиваются запасы боеприпасы, которые получает ВСУ, что не может не вызывать беспокойства со стороны Киева. Кроме того, проблемы для украинской стороны создают представители Республиканской партии США, которые всё чаще требуют представить отчёты о предоставлении помощи Украине.

Всю эту ситуацию для Киева усложняет продвижение российских войск. В статье также говорится, что из-за заказанных процессов Киев встречает 2024 год с волнением.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря агентство Bloomberg написало о том, что президент России Владимир Путин насмехается над снижением поддержки Украины со стороны Запада. Речь идёт о словах российского лидера на прямой линии и большой пресс-конференции.

В ходе мероприятия Путин заявил, что, что Запад пока предоставляет Киеву всё необходимое за просто так. Вместе с тем президент России отметил, что рано или поздно такая поддержка Украины может закончиться и уже стала постепенно иссякать.

Автор публикации в Bloomberg подчеркнул, что после провала контрнаступления ВСУ западные страны изменили своё отношение к Владимиру Зеленскому. После этого уровень финансирования Украины стал снижаться.