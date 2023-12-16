Рамалла , 17 декабря, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Телеканал Al Jazeera передаст в Международный уголовный суд (МУС) дело о гибели своего оператора Самера Абу Даки в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении этой информационной организации.

Иван Шилов ИА Регнум МУС

Его жизнь оборвалась 15 декабря после авиационного удара израильских войск по школе в городе Хан-Юнис, расположенного на юге палестинского анклава.

Представители телеканала уточнили, что организация сформировала группу для подготовки к передаче дела в суд. В неё вошли сотрудники СМИ и юристы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Комитет защиты журналистов проинформировал, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли уже не менее 61 журналиста и сотрудника средств массовой информации. Кроме того, в организации заявили, что представители прессы столкнулись в зоне конфликта с преследованием, задержаниями и другими препятствиями в их профессиональной деятельности.

До этого, 18 ноября, генсек международной неправительственной организации «Репортёры без границ» (RSF) Кристоф Делуар назвал беспрецедентной и ужасающей ситуацию с массовой гибелью журналистов за короткий срок в рамках боевых действий между Израилем и палестинскими радикалами.

6 декабря представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не отреагировала на массовую гибель журналистов в зоне палестино-израильского конфликта. Она подчеркнула, что такая реакция со стороны ОБСЕ чудовищна.