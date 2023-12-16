Махачкала, 17 декабря, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором находился свидетель по делу о терроризме, расстреляли из автомата Калашникова в Ингушетии. Об этом 16 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что инцидент произошёл вечером 15 декабря на автодороге между городами Назрань и Сурхахи. Неизвестные подъехали на белой Lada Priora к черной Toyota Camry и открыли огонь по 39-летнему водителю из автомата Калашникова. Потерпевший получил несколько ранений в голову, но ему удалось выжить. Мужчина находится в реанимационном отделении одной из больниц Назрани.

После покушения на убийство нападавшие сожгли автомобиль, на котором передвигались. Следственное управление СК РФ по Ингушетии возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство. В совершении преступления подозреваются члены секты «Батал-Хаджи» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в покушении на свидетеля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре в Челябинской области конфликт цыган закончился расстрелом автомобиля с использованием охотничьих ружей и автомата Калашникова.

После стрельбы в городскую больницу Миасса доставили троих мужчин с травмами разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений.