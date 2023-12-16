Рамалла , 17 декабря, 2023, 00:33 — ИА Регнум. Сотрудник министерства иностранных дел Франции погиб при ударе израильской армии по одному из домов в секторе Газа, говорится в заявлении французского дипломатического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным МИД республики, удару подверглось здание в Рафахе, в котором дипломат находился по приглашению сотрудника генерального консульства Франции. В доме также находились два других дипломатических работника и члены их семей.

Атака унесла жизни ещё около 10 человек. Погибший сотрудник МИД Франции работал в ведомстве с 2002 года. Некоторые члены его семьи покинула Газу в рамках эвакуации во Францию.

МИД осудил обстрел жилого дома с гражданскими лицами и потребовал от властей Израиля как можно скорее обнародовать информацию об обстоятельствах случившегося.