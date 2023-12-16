Сидней, Австралия, 17 декабря, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Первый барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет, сообщили в социальных сетях участники этого музыкального коллектива.

Кадр из документального фильма Колин Берджесс

Причина смерти ударника не уточняется.

Берджесс родился в Сиднее 16 ноября 1947 года. В 1970 и 1971 годах, в рамках национальных опросов, его признавали лучшим барабанщиком Австралии. С 1973 по 1974 годах Берджесс стал играть в AC/DC.

Группу, которая стала исполнять музыку в жанрах хард-рок и хеви-метал, создали выходцы из Шотландии, Малькольм Янг и его брат Ангус. В феврале 1974 года Берджесса уволили со скандалом якобы за пьянство. При этом ударник утверждал, что в его напиток что-то подмешали.

После ухода из AC/DC барабанщик собрал группу His Majesty, а также участвовал в работе коллектива Dead Singer Band.