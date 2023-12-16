Москва, 16 декабря, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Федеральный центр химии (ФЦХ) продолжает создаваться в городе Усолье-Сибирском Иркутской области на территории бывшего предприятия «Усольехимпром», сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Марии Васильковой.

Алексей Кушниренко/ТАСС

Работы ведутся по поручению заместителя председателя правительства РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова. Планируется, что на территории ФЦХ сконцентрируют производства малотоннажной и среднетоннажной химии, а также появится инфраструктура для запуска кооперационных цепочек с учетом приоритетного спроса.

В создании центра участвуют представители ключевых федеральных органов исполнительной власти, правительства Иркутской области, представители бизнеса и научного сообщества. Депутат Госдумы, председатель экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете ГД по промышленности и торговле Мария Василькова рассказала о реализации проекта.

«Федеральный центр химии — имеет стратегическую роль в экономической и научной политике России. За последний год вместе с коллегами провели большую работу по разработке комплексной концепции развития ФЦХ», — заявила парламентарий.

Пресс-служба депутата Госдумы Марии Васильковой Депутат Госдумы Мария Василькова

Концепция развития центра включает ряд продуктовых направлений, которые уже в качестве приоритетных определил Минпромторг. Среди них числится фосфорная цепочка, запуск которой имеет критически важное значение для обеспечения военно-промышленного комплекса РФ. Организация такого производство потребует газификации площадки ФЦХ.

В апреле определился «якорный» инвестор проекта создания центра. Им стало АО «Росхим». В июне на Петербургском международном экономическом форуме правительство Иркутской области, АО «Росхим» и ООО «Эн+ Холдинг» подписали соглашение по вопросам социально-экономического развития региона, один из которых касается реализации ФЦХ.

Госкорпорация «Росатом» по поручению президента РФ Владимира Путина продолжает рекультивацию площадки под возведение будущего центра. Работы ведутся с опережением сроков. «Росатом» также создаст новый промышленный кластер по обращению с данными отходами.

Его основой станет производственно-технический комплекс (ПТК) «Восток» — предприятие по обращению с промышленными отходами. Уже в 2024 году оно займётся переработкой и утилизацией отходов 1 и 2 класса опасности. В дальнейшем ПТК начнёт принимать на переработку отходы химических производств резидентов ФЦХ, включая отходы с 3 и 4 классом опасности. Это позволит обеспечить их максимальное включение в оборот.

Разработка Концепции проекта находится на финальной стадии. До конца марта 2024 года планируется внести в правительство РФ паспорт ФЦХ. Центр должен стать частью мегапроекта «Импортозамещение ĸритичесĸой химической продукции». О своём интересе инвестировать в центр, кроме АО «Росхим», заявили крупнейшие российские предприятия.

Одной из важнейших программ в рамках релизации ФЦХ станет проект строительства ЦБК по производству растворимой целлюлозы. Здесь также будут получать хлорат натрия от компании АО «Ураниум Уан Групп», которая является дочерней подразделением Росатома. Продукция этого предприятия позволит замкнуть цикл производства ФЦХ.

Российский президент Владимир Путин на подведении итогов 2023 года заявил, что технологический суверенитет является будущим каждой страны, в том числе и России. Он подчеркнул, что к концу этого года рост обрабатывающей промышленности в РФ составит 7,5%.

Ранее президент поставил правительству задачу принять меры по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и увеличению объемов выпуска такой продукции к 2025 и 2030 годам соответственно на 30% и 70% по сравнению с показателями на 2020 год.