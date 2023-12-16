Вашингтон, 16 декабря, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в зоне СВО начали успешно использовать защитные экраны от беспилотников ВСУ, сообщил 16 декабря изданию Business Insider старший советник базирующегося аналитического центра «Центр стратегических и международных исследований», полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он проанализировал видео атаки украинских БПЛА по российским траншеям, оборудованным такими экранами, и отметил, что оператору дрона не видно, где находятся бойцы, а потому непонятно, удар по какой точке будет эффективным.

«Защитные экраны будут эффективны против дронов в том смысле, что они скрывают местонахождение русских», — сказал военный аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко 11 декабря заявил об очень сильном отставании ВСУ от российской армии по качеству вооружений. Он признал превосходство России по количеству авиации, дальнобойных ракет и артиллерии, а также посетовал на сокращение поддержки от Запада.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 10 декабря заявил, что российская армия продолжает наступать по всему фронту. Он подчеркнул, что наступление ВС РФ не прекращается.