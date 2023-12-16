Санкт-Петербург, 16 декабря, 2023, 20:57 — ИА Регнум. Журналиста и писателя, основателя ряда СМИ, в том числе «Фонтанки», Андрея Константинова похоронили 16 декабря на Смоленском кладбище Санкт-Петербурге, сообщили «Известия».

Кадр из видео Андрей Константинов

Во время похорон умершему отдали воинские почести, так как он был полковником запаса. Отпевание прошло в Смоленской церкви, находящейся возле кладбища.

Прощание с журналистом провели на новой сцене Александринского театра. На церемонию пришёл представитель петербургского губернатора в законодательном собрании Константин Сухенко.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Константиновскончался 13 декабря в своём доме. По информации «Фонтанки», у него была неизлечимая болезнь, перед смертью он тяжело болел.

Константинов получил известность, написав романы «Адвокат», «Журналист» и «Сочинитель». Общий тираж его книг более 20 млн экземпляров. Он также более 20 лет он возглавлял «Агентство журналистских расследований», 15 лет преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете. До 1991 года он служил в Советской армии старшим переводчиком. После увольнения начал журналистскую карьеру с работы в газете «Смена».