Москва, 16 декабря, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции вратаря Ивана Федотова и московского ЦСКА на решение ввести санкции в отношении хоккеиста и клуба, сообщили 16 декабря в пресс-службе IIHF.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Независимый дисциплинарный совет IIHF отклонил апелляции», — говорится в заявлении.

Согласно нему, IIHF ввела санкции в отношении Федотова за нарушение контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» и ЦСКА за то, что клуб побудил вратаря подписать контракт на сезоны-2023/2024 и 2024/2025.

Международная федерация хоккея считает, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией Флайерз», когда подписал контракт с ЦСКА на выступление в КХЛ в сезонах 2023/2024 и 2024/2025. Федотов летом заключил контракт с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию.

Как сообщало ИА Регнум, в августа IIHF дисквалифицировала Федотова на четыре месяца и запретила ЦСКА проводить международные трансферы сроком на год. Запрет вступил в силу 11 августа и продлится до 10 августа 2024 года.

Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с «Филадельфией». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы. Его доставили в военкомат, а затем в воинскую часть. Год хоккеист провёл на срочной службе.

Континентальная хоккейная лига в сентябре 2023 года допустила к матчам Ивана Федотова. ЦСКА 1 сентября сыграл в Москве с казанским «Ак Барсом» в матче за Кубок Открытия. В нынешнем сезоне Федотов провёл 23 матча за ЦСКА и одержал 12 побед.