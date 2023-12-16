Санкт-Петербург, 16 декабря, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии со счетом 5:3 в матче второго тура Кубка Первого канала по хоккею. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Алексей Даничев/РИА Новости

Первым гол забил хоккеист белорусской команды Степан Фальковский на седьмой минуте. Ответную шайбу через пять закинул в ворота россиянин Никита Гребёнкин.

Среди россиян шайбы также забили Василий Глотов (39-я минута), Александр Никишин (57), Сергей Толчинский (59) и Илья Сафонов (60). Среди белорусов ещё отличились Роман Горбунов (36), Вадим Мороз (52).

«Россия 25» после игры набрала четыре очка и находится на первом месте турнирной таблицы. Следом идут сборные Белоруссии и Казахстана, набравшие по два очка. У команды «Звёзды ВХЛ» пока ноль очков. В заключительном матче «России 25» предстоит сыграть с казахстанками.

Турнир четырёх сборных ежегодно проходит в России с 1996 года. Ранее в соревнованиях участвовали команды Швеции, Чехии и Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, Совет руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги предложил в новом сезоне изменить календарь игр в рамках Кубка Гагарина. Старт турнира планируют провести 5 сентября, финальную серию — в начале мая.