Киев, 16 декабря, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко не явился на мероприятие, в котором принял участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщило 16 сентября украинское издание «Страна. UA».

Sebastian Willnow/Global Look Press Мэр Киева Виталий Кличко

«Столицу представлял глава городской военной администрации Попко», — отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Кличко заявил о готовности побороться за должность президента Украины. По его словам, преждевременно говорить о президентских выборах, но он готов сделать Украину европейской, если в какой-то момент понадобятся его знания, энергия и опыт.

После этого, уже в декабре, Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме, объяснив свою позицию кадровыми изменениями в руководстве регионов, указывающих на желание украинского лидера сконцентрировать всю власть в собственных руках. Как заявил мэр, всё на Украине скоро будет зависеть только от настроения «одного человека».

Позднее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 11 декабря назвал Кличко в качестве потенциальной замены Зеленскому на посту президента. Более вероятными кандидатами, по его мнению, являются главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов, но мэра Киева Нарышкин также упомянул. Однако сам Кличко предпочёл скромно отмечать, что сейчас не время говорить о его политических амбициях.