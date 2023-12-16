Херсон, 16 декабря, 2023, 19:11 — ИА Регнум. ВСУ 16 декабря обстреляли ракетами посёлок Новая Маячка в Херсонской, два мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо вTelegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — написал он.

Сальдо сообщил, что российские средства ПВО сбили почти все ракеты противника, но одна из ракет РСЗО HIMARS взорвалась в месте доставки гуманитарной помощи. Ранения получили двое военнослужащих, помогавших с разгрузкой. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, на место происшествия прибыли оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря украинские войска обстреляли автомобиль скорой помощи на трассе Алёшки — Раденск в Херсонской области. Медики ехали помогать раненым. Бригада скорой помощи не пострадала, но взрыв нанёс существенные повреждения автомобилю.

13 декабря ВСУ обстреляли Алёшки. От обстрела погибла местная 71-летняя жительница. Он была во дворе своего дома, когда рядом взорвался миномётный снаряд.