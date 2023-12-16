Вашингтон, 16 декабря, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Известный американский актёр Джек Аксельрод умер в Лос-Анджелесе 15 декабря. Как сообщил изданию THR его представитель, он умер за два месяца до своего 94-летия.

Кадр из видео Джек Аксельрод

Кинокарьера Аксельрода началась с фильма «Бананы» Вуди Аллена 1971 года. Всего за всю свою творческую жизнь актёр исполнил роли в 90 проектах, в том числе в таких известных, как «Блюз Хилл-стрит», «Клиника», «Офис», «Меня зовут Эрл», «В Филадельфии всегда солнечно», «Декстер» и «Рэй Донован». Аксельрод снялся в третьей части «Трансформеров» и «Одиноком рейнджере». Последней ролью ушедшего актёра стал доктор Чербенко в комедии «Плохая терапия».

Аксельрод родился в 1930 году в Лос-Анджелесе. Служил в армии, в период 1953–1955 годов находился в Германии, затем изучал архитектуру в Калифорнийском университете в Беркли и получил лицензию архитектора. Преподавал театральное дело в колледжах, в том числе в Университете Висконсина, Мичиганском, Бостонском, Пенсильванском и некоторых других университетах и в актёрской студии Аарона Спейзера в Лос-Анджелесе.