Москва, 16 декабря, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Утверждения об изоляции России в мире — это миф, заявила 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет. Это всё миф», — заявила дипломат на полях Международного кремлевского благотворительного кадетского бала.

Она отметила, что «изоляция» России — это информационная кампания, которая в очередной раз внедряется в умы.

Захарова 29 ноября отреагировала на слова французской коллеги Анны-Клер Лежандр, заявившей об «изоляции» Москвы. Представитель французского внешнеполитического ведомства ответила, что присутствие главы МИД Сергея Лаврова позволяет сделать вывод о выходе России из изоляции. В этой связи Захарова напомнила, что Россия и не была в изоляции.

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