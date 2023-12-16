Москва, 16 декабря, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Правительство России предложило Госдуме запретить судимым за сексуальные преступления в отношении детей лицам посещать территории детских организаций. В частности, речь идёт об учреждениях образования и отдыха.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Инициатива предлагает дополнить соответствующей нормой закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Предполагается, что запрет коснётся граждан с непогашенной или неснятой судимостью и образовательных, медицинских, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры и оздоровления, детские площадки. Уже имеющийся в законе запрет на выезд за определённые территории сохраняется.

Уточняется, что инициатива основана на анализе правоприменительной практики, выявившего несколько подобных проблем.

Как сообщало ИА Регнум в июне, ранее уже судимого за изнасилование москвича обвинили в аналогичном преступлении в отношении собственной дочери. По материалам следствия, мужчина изнасиловал девочку, когда находился в гостях у знакомого, предварительно избив её, а впоследствии повторил преступление в августе 2022 года. Судимости по статье об изнасиловании мужчина отбывал в 1980-е и 1990-е годы.