ДНР, 16 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе посёлка Спорное в ДНР, сообщили 16 декабря в Минобороны.

Антон Вергун/РИА Новости

«Военнослужащие Южной группировки войск уничтожают позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного», — сообщило ведомство в своём комментарии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853561" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожают позиции 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащий российской группировки войск «Юг» 16 декабря рассказал об уничтожении отряда украинских разведчиков на артёмовском направлении. Их обнаружили с помощью беспилотников.

Расчёт разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выявили работу наблюдательного пункта украинского отряда, нанесли удар, а затем стали преследовать уцелевшие силы ВСУ.

Беспилотники проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. Координаты этого укрытия они передали операторам FPV и те нанесли финальный и точечный удар по цели.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 9 декабря рассказал об уничтожении российскими силами ПВО беспилотников ВСУ у Спорного, а также посёлков Старомихайловка и Тополевка в ДНР.