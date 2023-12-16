ВС России с помощью дрона уничтожили бойцов ВСУ на позиции у Спорного
Российские военные с помощью дрона уничтожили бойцов ВСУ на позиции у Спорного
ДНР, 16 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе посёлка Спорное в ДНР, сообщили 16 декабря в Минобороны.
«Военнослужащие Южной группировки войск уничтожают позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного», — сообщило ведомство в своём комментарии.
Как сообщало ИА Регнум, военнослужащий российской группировки войск «Юг» 16 декабря рассказал об уничтожении отряда украинских разведчиков на артёмовском направлении. Их обнаружили с помощью беспилотников.
Расчёт разведывательных беспилотников и операторы FPV-дронов выявили работу наблюдательного пункта украинского отряда, нанесли удар, а затем стали преследовать уцелевшие силы ВСУ.
Беспилотники проследили за убегающими украинскими военными и вскрыли место положения их резервного укрытия. Координаты этого укрытия они передали операторам FPV и те нанесли финальный и точечный удар по цели.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 9 декабря рассказал об уничтожении российскими силами ПВО беспилотников ВСУ у Спорного, а также посёлков Старомихайловка и Тополевка в ДНР.