Москва, 16 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Один из создателей первого в мире реактора-преобразователя «Ромашка» и ядерных энергетических установок Енисей (Топаз-2) Юрий Нечаев умер в Москве на 92-м году жизни. Об этом ИА Регнум рассказал сын учёного.

РИА Новости/Андрей Соломонов «Топаз»

Нечаев ушёл из жизни 4 декабря в своей квартире на улице Народного Ополчения. В последнее время он страдал от неизлечимого заболевания.

«В квартире на улице Народного Ополчения скончался 91-летний мужчина. Причина смерти — онкологическое заболевание на терминальной стадии», — рассказал собеседник агентства

Сын учёного Сергей Нечаев рассказал, что его отец не переставал работать даже во время заболевания.

«Ещё два месяца назад отец активно работал, он пришёл в институт им. Курчатова молодым парнем и до сих пор не уволен, проработал там всю жизнь. За свой труд он получил Госпремию СССР, она была закрытая, потому что связана с секретными на тот момент разработками ядерных установок для космических аппаратов», — рассказал Сергей Юрьевич

Юрий Нечаев родился 23 сентября 1932 года. Он был ведущим научным сотрудником Курчатовского института, доктором технических наук. Был удостоен государственной премии. Он выпустил более 150 научных работ в области идентификации и диагностики космических ядерных установок и наземных ядерно-энергетических испытаний.

Учёный исследовал безопасность ядерных энергетических установок, таких как Енисей (Топаз-2) и первого в мире реактора-преобразователя «Ромашка» с термоэлектрическим генератором. Такие системы применяют на космических аппаратах в случае, если необходимое количество энергии невозможно получить другими способами, например, с помощью солнечных батарей или изотопных источников энергии.