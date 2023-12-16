Киев, 16 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который подорвал гранаты в ходе заседания, пришёл в сознание в больнице. Об этом 16 декабря сообщило издание «Зеркало недели».

Кадр из видео

Палата, в которой лежит парламентарий, находится под усиленной полицейской охраной. Правоохранители опасаются самосуда со стороны родственников пострадавших.

Отмечается, что мотивом преступления мог стать конфликт Батрина и действующего главы города Михаила Мушки. Дошло до того, что депутаты поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки. Сейчас депутата допрашивают следователи.

По информации источника издания «Страна. ua» в полиции, Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек. Всего в здании находились 30 человек, 25 из которых ― депутаты. Остальные ― сельский голова Михаил Мушка, два сотрудника финансового отдела и два сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в ходе заседания сельсовета в Закарпатской области Украины один из депутатов подорвал несколько гранат, в результате чего получил тяжёлые ранения. Также пострадали ещё 26 человек.

На кадрах заседания видно, как мужчина, выходя, по пути позвал с собой сидящего впереди мужчину. Они вышли вместе, спустя некоторое время подрывник вернулся уже один. Встал возле двери, вновь вступил в спор, после чего в какой-то момент достал из карманов и бросил на пол три гранаты.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) позже сообщил, что подрывником оказался депутат Керецковского сельского совета Сергей Батрин, принадлежащий партии главы киевского режима Владимира Зеленского «Слуга народа».

Устроивший взрыв депутат остался жив, получив несмертельное ранение в живот. Ему сделали операцию. Хуже состояние у другого депутата, получившего осколочное ранение головы, врачи продолжают бороться за его жизнь. Ещё троих раненых госпитализировали.