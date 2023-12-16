Москва, 16 декабря, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Метеорологический спутник «Арктика-М» №2, ранее запущенный в космос на ракете «Союз», успешно вывели на околоземную орбиту. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Госкорпорация «Роскосмос»

«Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 2, запущенный с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1б», доставлен на заданную орбиту и отделился от разгонного блока «Фрегат», — говорится в сообщении.

Космический аппарат «Арктика-М» № 2 предназначен для мониторинга гидрометеорологической обстановки в Арктике и прилегающей к ней территориях, контроля гелиогеофизической обстановки в космическом пространстве около Земли, а также для ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ и информации с автоматических измерительных платформ сбора данных Росгидромета.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря ракету «Союз-2.1б» с метеорологическим спутником «Арктика-М» №2 успешно запустили с космодрома Байконур. Спустя некоторое время после старта разгонный блок со спутником должны были отделиться от третьей ступени ракеты.

Спутник «Арктика-М» №1 запустили в космос феврале 2021 года и в сентябре того же года ввели в эксплуатацию в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Второй такой космический аппарат позволит вести непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и Арктического региона.