Москва, 16 декабря, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Экс-футболист российской сборной Александр Мостовой вышел на поле перед Матчем звезд Кубка России в образе царя. Матч 16 декабря проходит на поле «Live Арены» в Сколково.

Кадр из видео Александр Мостовой

Футболист появился на игровом поле в царской короне и мантии, подобной тем, которые носили монархи.

В матче встретятся сборная пути Российской премьер-лиги (РПЛ) и сборная пути регионов, по подобию того, как турнир Кубка России. Мостовой — тренер сборной РПЛ, во время игровой карьеры болельщики дали ему прозвище «Царь».

Матч проходит в формате 5×5 на игровом поле 40×25 метров, в нём сыграют два тайма по 20 минут. Вместе с Мостовым сборную РПЛ тренируют Андрей Аршавин и Сергей Овчинников.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря стало известно, что вратарь «Динамо» Антон Шунин обошёл легендарного голкипера Льва Яшина по количеству матчей за московский футбольный клуб. Шунин сыграл за «Динамо» более 359 матчей, в то время как Яшин провёл в составе команды 358 встреч.