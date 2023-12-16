Рим, 16 декабря, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни с сознанием в нашей части Млечного Пути. Об этом он сообщил на публичном мероприятии в Риме.

«Сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием», — сказал Маск.

В этой связи предприниматель сравнил сознание с маленькой свечой. Он отметил, что необходимо сделать всё, чтобы свеча не погасла. Рассуждая на эту тему, Маск также заявил, что люди должны стать особенным видом. Как пояснил миллиардер, если люди беспокоятся о жизни, они должны стать «межзвёздными».

В 2021 году на российском марафоне «Новое знание» в Москве Илон Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего.

Как сообщало ИА Регнум, в мае профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей. Он также заявил, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в американском конгрессе.

При этом летом в конгрессе США впервые прошли слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними. Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш признался, что лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов «нечеловеческого» происхождения. Он также отметил, что в Вашингтоне знают о существовании внеземной активности с 1930-х годов.