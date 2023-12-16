Геническ, Херсонская область, 16 декабря, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В результате обстрела места доставки гуманитарной помощи в посёлке городского типа Новая Маячка в Херсонской области со стороны украинской армии погибли два мирных жителя. Об этом 16 декабря сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

«Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — написал он.

По словам губернатора, большую часть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS сбили российские средства противовоздушной обороны, однако один из реактивных снарядов долетел до земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи.

«Убиты два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой», — уточнил Сальдо.

Он добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 декабря глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате атаки украинским беспилотником на посёлок Красное Шебекинского городского округа пострадал мирный житель. Он уточнил, что пострадавшего для оказания медицинской помощи доставили в центральную районную больницу.

Ранее в этот же день в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) рассказали, что при обстреле ВСУ Донецка получили ранения пятеро мирных жителей. Один из них, мужчина 1960 года рождения, получил тяжёлое ранение.