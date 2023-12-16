Париж, 16 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Франции Катрин Колонне пришлось отложить визит в Ливан из-за поломка самолёта Falcon 900, который должен был доставить её в Бейрут сообщил телеканал BFMTV.

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Глава МИД планировала в течение 16 и 17 декабря посетить Ливан, Израиль и Западный берег реки Иордан. Сообщается, что после взлёта самолёта у него отказал автопилот, и служба безопасности решила не рисковать и прервать полёт. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Вилакубле под Парижем.

По информации телеканала, Колонна не стала отменять турне. Она решила 17 декабря посетить Израиль и Палестинскую автономию, а 18 декабря отправиться в Бейрут.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Катар столкнулся с тем, что официальные лица опоздали к его прилёту. Ему пришлось ждать полчаса, стоя в дверях самолёта. Журналисты отметили растерянный вид политика.

В мае глава МИД Германии Анналена Бербок и немецкая делегация во время турне по странам Персидского залива в течение трёх дней дважды сталкивались с проблемами из-за поломки самолёта. Из-за этого они, вылетев из Саудовской Аравии, на два часа опоздали в Катар. Из Дохи они не смогли вылететь с первого раза, борт вернулся в аэропорт через три минуты после вылета.