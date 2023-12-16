София, 16 декабря, 2023, 16:06 — ИА Регнум. Интервью с послом России Элеонорой Митрофановой не будет представлено в программе «Политически некорректно» 16 декабря. Программный совет Болгарского национального радио большинством голосов решил исключить его из эфира. Об этом сообщил автор и ведущий программы Пётр Волгин.

РИА Новости/Александр Натрускин Элеонора Митрофанова

Снять интервью российского дипломата с эфира требовал председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский, а также посольство Украины.

Волгин назвал произошедшее актом политической цензуры, однако добавил, что они законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение.

Ведущий уточнил, что в интервью посол России, в частности, говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах развития двухсторонних отношений, а также конфликте на Украине.

«На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решения программного совета Болгарского национального радио вызывает лишь недоумение и разочарование», ― пояснила в беседе с ТАСС Митрофанова.

Как сообщало ИА Регнум, в Болгарии приступили к демонтажу памятника Советской армии, расположенного в самом центре Софии. Работы по сносу монумента в честь советских воинов-освободителей начали утром 12 декабря. Вокруг памятника усилили присутствие полиции и жандармерии. Как пояснили местные власти, фигуры переведут в государственную собственность и будут строго охранять.

28 ноября власти Болгарии одобрили пролёт через воздушное пространство страны не всей делегации главы российского МИД Сергея Лаврова, в частности, разрешению на официального представителя внешнеполитического ведомства Марию Захарову София не выдала. Самолёт с российским министром был вынужден изменить маршрут и прилетел в Северную Македонию через Грецию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие действия болгарской стороны абсурдными.

Первого ноября Болгария лишила аккредитации корреспондента «Российской газеты» Александра Гацака якобы из-за подозрений в шпионаже. Доказательств, подтверждающих обвинения, болгарская сторона не представила. После этого Захарова пообещала ответные меры, назвав действия болгарских властей противоправным ходом.