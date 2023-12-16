Москва, 16 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Мигранты во время массовой стычки с правоохранителями на московском рынке «Садовод» ранили одного из правоохранителей, порезав его ножом, сообщила 16 декабря главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Пришла информация, что на рынке «Садовод», где толпа мигрантов начала зажимать полицейских, не просто отпинали машину полиции, не просто толкали машину полиции, толкали сотрудников полиции, порезали колеса. Но и порезали полицейского!» — написала она.

Известно, что ранение не было серьёзным, но полицейского доставили в больницу. Главред подчеркнула, что нападения на стражей правопорядка недопустимы и нужно наказывать виновных. Она также призвала ужесточить миграционную политику и навести порядок на «Садоводе», который уже стал похож на отдельное государство.

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Как сообщало ИА Регнум, стычка на московском рынке произошла вечером 15 декабря. Она началась с того, что правоохранители задержали пытавшегося сбежать мигранта из Таджикистана. Мужчина отказался подчиниться требованию полицейского и попытался уехать на машине, прокатив силовика на капоте.

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Когда правонарушителя попытались задержать, порядка 80 человек обступили полицейскую машину, стали требовать отпустить злоумышленника, бросать в стражей порядка комьями снега и толкать.

Полицейским пришлось вызывать на помощь Росгвардию. Толпу удалось успокоить только после выстрелов в воздух. Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного мигранта по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».