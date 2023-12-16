Мигранты порезали полицейского в ходе массовой стычки на рынке «Садовод»
Мигранты порезали полицейского в ходе массовой стычки на «Садоводе» в Москве
Москва, 16 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Мигранты во время массовой стычки с правоохранителями на московском рынке «Садовод» ранили одного из правоохранителей, порезав его ножом, сообщила 16 декабря главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале.
«Пришла информация, что на рынке «Садовод», где толпа мигрантов начала зажимать полицейских, не просто отпинали машину полиции, не просто толкали машину полиции, толкали сотрудников полиции, порезали колеса. Но и порезали полицейского!» — написала она.
Известно, что ранение не было серьёзным, но полицейского доставили в больницу. Главред подчеркнула, что нападения на стражей правопорядка недопустимы и нужно наказывать виновных. Она также призвала ужесточить миграционную политику и навести порядок на «Садоводе», который уже стал похож на отдельное государство.
Как сообщало ИА Регнум, стычка на московском рынке произошла вечером 15 декабря. Она началась с того, что правоохранители задержали пытавшегося сбежать мигранта из Таджикистана. Мужчина отказался подчиниться требованию полицейского и попытался уехать на машине, прокатив силовика на капоте.
Когда правонарушителя попытались задержать, порядка 80 человек обступили полицейскую машину, стали требовать отпустить злоумышленника, бросать в стражей порядка комьями снега и толкать.
Полицейским пришлось вызывать на помощь Росгвардию. Толпу удалось успокоить только после выстрелов в воздух. Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного мигранта по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».