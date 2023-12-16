Москва, 16 декабря, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Бывший вратарь московского ФК «Спартак» Артём Ребров рассказал о конфликте футболиста Артёма Дзюбы с тренером Унаи Эмери в 2012 году. Голкипер назвал их «реально непростыми».

Pavel Kashaev/Global Look Press Артём Дзюба

Как вспомнил Ребров, тренер часто отмечал, что десятый номер, под которым выступал Дзюба, многое значит, что его носили игравшие ранее в команде «важные люди», которым надо соответствовать. По мнению бывшего вратаря, такое отношение задевало форварда. Он бы не назвал их конфликт открытым, но недопонимания явно, по его словам, присутствовали.

«Я был рядом, когда Дзюба сказал про тренеришку. Не думаю, что в этом таился какой-то коварный план, не думаю, что Артём хотел резонанса и специально гасил тренера. Просто он эмоциональный, шёл и ляпнул. В итоге фраза привела к скандалу», — написал Ребров в колонке на Sports.ru.

Тренером в «Спартаке» Эмери проработал меньше полугода, закончив этот этап своей карьеры проигранным матчем с московским «Динамо», по итогам которого Дзюба и сказал скандальную фразу. После этого Эмери работал с футболистами из «Севильи», «ПСЖ», «Арсенала» и «Вильярреала». С 2022 года тренирует «Астон Виллу». В сезоне 2013/14 Эмери признали лучшим тренером Европы.

Это был не единственный конфликт Дзюбы с тренером. Футболист начал выступать за петербургский «Зенит» в феврале 2015 года, несколько раз становился лучшим бомбардиром. При первой игре после перехода в столичный «Локомотив» в феврале 2023 года Дзюба не пожал руку своему бывшему тренеру Сергею Семаку. Оба не называли никаких причин ссоры. Позднее журналисты интересовались, помирились ли они, на что нападающий ответил, что не помнит, кто такой Семак. Ещё позднее Семак заявил, что не держит обиды на Дзюбу, потому что считает работу тренером выше межличностных отношений.