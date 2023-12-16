Москва, 16 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Правительство нашло способ отсечь от рынка жилья плохо обеспеченных финансами и потенциально неплатёжеспособных заёмщиков, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее российское правительство решило повысить первый взнос по льготной ипотеке до 30%.

«Правительство поступило совершенно правильно. Это способствует отсечению плохо обеспеченных финансами, потенциально неплатёжеспособных заёмщиков от ипотечного рынка. В нашей стране недвижимость способны купить не больше 15% россиян. Из них 2-3% способны купить её за наличный расчёт (без привлечения кредитов) и ещё 12-13% — за счёт ипотеки. И все, кто мог взять ипотеку, уже взял. Поэтому каждый следующий заёмщик должен рассматриваться под микроскопом для того, чтобы не получилось так, что кредиты получат люди, не обладающие достаточной платёжеспособностью», — считает Зубец.

По его мнению, теперь российский рынок жилья начнёт постепенно охлаждаться, количество людей, желающих получить ипотеку, будет расти, а число тех, кто сможет её в реальности получить, — падать.

«Кроме того, у нас довольно часто встречались схемы, когда люди брали ипотеку, а на первоначальный взнос получали обычный микрокредит. Так вот если этот кредит составит 30%, особенно при высокой ставке ЦБ РФ, то, соответственно, многие люди не смогут взять микрозайм, и рынок продолжит охлаждаться. С другой стороны, будет расти рынок аренды, так как те, кто не может купить жильё в ипотеку, будут его арендовать», — уверен Зубец.

В свою очередь, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве России Александр Цыганов заметил, что повышение первого взноса более значимо для столичных рынков и Краснодарского края, где недвижимость дороже, чем в среднем по России.

По его словам, решение правительства охладит в первую очередь эти рынки, а вместе с понижением субсидируемого размера кредита должно переориентировать региональных покупателей на приобретение квартир и домов у себя или в соседних областях.

«Также повышение первого взноса позволит повысить качество выдаваемых кредитов и в целом снизить риски, чего и добивался Банк России. Оборотная сторона — снижение доступности ипотеки в столицах, что негативно в контексте ожидания гражданами именно такой поддержки», — считает Цыганов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.

Кроме того, он призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах страны.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов полагает, что повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жильё в новостройках до 30% поможет стабилизировать рынок ипотеки в стране и избежать волатильности в данном секторе.