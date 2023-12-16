России предсказали постепенный рост рынка арендного жилья
Экономист Зубец: повышение взноса по льготной ипотеке охладит рынок жилья
Москва, 16 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Правительство нашло способ отсечь от рынка жилья плохо обеспеченных финансами и потенциально неплатёжеспособных заёмщиков, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Об этом он заявил 16 декабря корреспонденту ИА Регнум.
Ранее российское правительство решило повысить первый взнос по льготной ипотеке до 30%.
«Правительство поступило совершенно правильно. Это способствует отсечению плохо обеспеченных финансами, потенциально неплатёжеспособных заёмщиков от ипотечного рынка. В нашей стране недвижимость способны купить не больше 15% россиян. Из них 2-3% способны купить её за наличный расчёт (без привлечения кредитов) и ещё 12-13% — за счёт ипотеки. И все, кто мог взять ипотеку, уже взял. Поэтому каждый следующий заёмщик должен рассматриваться под микроскопом для того, чтобы не получилось так, что кредиты получат люди, не обладающие достаточной платёжеспособностью», — считает Зубец.
По его мнению, теперь российский рынок жилья начнёт постепенно охлаждаться, количество людей, желающих получить ипотеку, будет расти, а число тех, кто сможет её в реальности получить, — падать.
«Кроме того, у нас довольно часто встречались схемы, когда люди брали ипотеку, а на первоначальный взнос получали обычный микрокредит. Так вот если этот кредит составит 30%, особенно при высокой ставке ЦБ РФ, то, соответственно, многие люди не смогут взять микрозайм, и рынок продолжит охлаждаться. С другой стороны, будет расти рынок аренды, так как те, кто не может купить жильё в ипотеку, будут его арендовать», — уверен Зубец.
В свою очередь, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финуниверситета при правительстве России Александр Цыганов заметил, что повышение первого взноса более значимо для столичных рынков и Краснодарского края, где недвижимость дороже, чем в среднем по России.
По его словам, решение правительства охладит в первую очередь эти рынки, а вместе с понижением субсидируемого размера кредита должно переориентировать региональных покупателей на приобретение квартир и домов у себя или в соседних областях.
«Также повышение первого взноса позволит повысить качество выдаваемых кредитов и в целом снизить риски, чего и добивался Банк России. Оборотная сторона — снижение доступности ипотеки в столицах, что негативно в контексте ожидания гражданами именно такой поддержки», — считает Цыганов.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.
Кроме того, он призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах страны.
В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов полагает, что повышение первоначального взноса по льготной ипотеке на жильё в новостройках до 30% поможет стабилизировать рынок ипотеки в стране и избежать волатильности в данном секторе.