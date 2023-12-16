Брюссель, 16 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Болгарии Николай Денков рассказал, что Будапешт предупредил Софию о блокировке вступления в Шенген, если та не снизит налог на российский газ. Об этом он заявил «Болгарском телевидению» в Брюсселе во время проходившего там саммита ЕС.

«Венгрия направила официальное сообщение, хотя и на низком уровне, о том, что, если налог на газ из России не будет отменён, она наложит на нас вето в Шенгенской зоне», — рассказал журналистам болгарский премьер.

По его словам, София пока решила не рисковать и делать важные, но всё ещё нерешительные шаги. Денков обратил внимание на вопросы миграции, приоритетные для Болгарии, поскольку она является приграничным государством в ЕС.

«Чем лучше мы защитим границы, тем лучше для Европейского союза. Другой приоритет — Украина. Мы рассматриваем помощь Украине как помощь Европе»,— сообщил премьер.

Как сообщало 14 октября ИА Регнум, в Болгарии ввели новый налог на транзит российского газа в Европу. Сбор планируют взимать на своей территории. Размер оплаты за импорт и транзит газа — 20 левов за 1 МВт/ч ($111 за тыс. куб. м). Налог будут брать и с природного газа в газообразном состоянии, и с СПГ (сжиженного природного газа). Плательщиками должны стать как импортёры, так и газотранспортные организации.

На транзите газа в Венгрию и Сербию, являющимися основными его потребителями — по 40% и 35% соответственно, Болгария планировала заработать €1,2 млрд. Также российские энергоресурсы по «Балканскому потоку» (болгарская часть газопровода «Турецкий поток») получают Северная Македония и Австрия.