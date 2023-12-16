Берлин, 16 декабря, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Алису Вайдель заподозрили в возможном плагиате. Её докторскую диссертацию проверит Университет Байройта. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

ТАСС/Melissa Erichsen/dpa Алиса Вайдель

Вуз несколько дней назад уже провёл предварительную экспертизу. Согласно выводам, докторскую диссертацию необходимо изучить более детально. В работе, как заявили два эксперта, Вайдель использовала источники, на которые не привела ссылки. По их словам, речь идёт о множестве небольших отрывков, поэтому существует подозрение в плагиате.

Составленный на базе предъявленных обвинений отчёт содержит 36 страниц. Проверкой диссертации политика займётся университетская комиссия по научной честности.

Вайдель отвергла предъявленные ей обвинения. По её словам, политическая мотивация экспертизы очевидна, так как ранее её работу уже десятки раз проверяли на плагиат.

Если университет подтвердит наличие плагиата, то Вайдель могут лишить докторской степени.

Алиса Вайдель защитила свою докторскую диссертацию в университете Байройта в 2011 году. Работу она посвятила пенсионной системе Китая.

Газета Bild со ссылкой на результаты исследования сообщила, что целый ряд кандидатов в канцлеры Германии допускал в своих авторских работах заимствования без указания ссылок на первоисточник. Так, в изданной в 2009 году книге кандидата от консерваторов Армина Лашета обнаружено таких 17 отрывков. Три пассажа, где текст автора с незначительными изменениями совпадает с текстами других источников, насчитали в опубликованной в 2017 году работе представителя социал-демократов Олафа Шольца, позднее возглавившего немецкое правительство.