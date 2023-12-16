Севастополь, 16 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники службы доставки СДЭК в Севастополе обнаружили две ручные гранаты РГД-5 в уничтожителе бумаги (шредере), который поступил для 42-летнего бывшего офицера ВСУ, перешедшего в ряды российской армии в 2014 году. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

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«Посылка предназначалась Сергею П. и отправлена была из Московской области», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл 13 декабря. Один из сотрудников службы доставки заметил два предмета, похожих на гранаты, и вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители эвакуировали сотрудников предприятия и жителей дома. Проверка предметов кинологами с собакой показала, что гранаты в шредере без взрывчатых веществ. МВД начало проверку, следователи устанавливают, кто отправил посылку офицеру.

Известно, что Сергей П., которому отправили гранаты, родился на Украине и служил в рядах ВСУ в комендатуре Севастополя. Он поддержал воссоединение Крыма с Россией на референдуме, а также поступил на службу в российскую армию.

На Украине против офицера возбудили уголовное дело по статье «Дезертирство», максимальное наказание по которой пять лет лишения свободы. Кроме того, адрес Сергея, телефоны, ссылки на личные страницы в соцсетях, где он рассказывает об успехах дочери в танцах, опубликовали на сайте «Миротворец» с призывом «наказать» экс-военнослужащего ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября попавший в российский плен боец ВСУ рассказал, что возвращающиеся с фронта украинские военные расправляются с жителями Запорожья, если узнают про их пророссийскую позицию. По его словам, порой бывает достаточно разговоров среди своих знакомых, чтобы об этом донесли военным. После этого боевики забирают человека «на воспитательную беседу», и он больше не появляется.