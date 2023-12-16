Москва, 16 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Председатель СК Александр Бастрыкин 16 декабря поручил розыскать должностных лиц СБУ и МВД Украины, связанных с незаконным уголовным делом в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Известия/Андрей Эрштрем Патриарх Московского и всея Руси Кирилл

«Председатель СК поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение о его уголовном преследовании», — сообщили в пресс-службе СК.

Как накануне сообщало ИА Регнум, украинское МВД объявило патриарха Кирилла в розыск по уголовной статье. В базе данных украинского ведомства значится, что священнослужитель «скрывается от досудебного расследования» и обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины». В качестве меры пресечения ему выбрали арест.

Позднее советник патриарха протоиерей Николай Балашов заявил, что патриарх Кирилл ни от кого не скрывается, и назвал его розыск бессмысленным бредом. По словам Балашова, комментировать бред — это излишне.