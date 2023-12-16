Каир, 16 декабря, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Египта уничтожили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленные источники.

Стрингер/РИА Новости

«Египетская [система] ПВО зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него», — отмечается в сообщении.

По информации источника, к месту падения объекта направились группы следователей. Очевидцы рассказали, что сбитый объект упал в море на расстоянии около полутора километра от побережья Дахаба.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря портал War Zone сообщил, что в результате ракетного удара по коммерческому судну в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море на нем вспыхнул пожар. По данным источника, от ракеты пострадал химический танкер Strinda, который шёл под флагом Норвегии.

Ранее в этот же день инцидент, в результате которого вспыхнул пожар, произошел на борту британского судна у берегов Йемена. Возгорание произошло в районе Баб-эль-Мандебского пролива.